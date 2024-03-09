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السبت، 09-03-2024 11:59 ص

وزير خارجية بولندا يدلي بتصريح جريء حول إرسال قوات إلى أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، في تصريح صحفي، إنه لا يمكن اعتبار إرسال عسكريين من الدول الغربية إلى أراضي أوكرانيا أمرا غير وارد بتاتا.

ونقلت صحيفة Rzeczpospolita عن الوزير: "وجود قوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، ليس بالأمر المستبعد كليا".

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بالإضافة إلى ذلك، دعا سيكورسكي الغرب إلى القيام بـ"تصعيد مدروس بشكل خلاق وغير متناظر".

وشدد وزير الخارجية البولندي على أنه يوافق بشكل تام، مع فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا.

وفي نهاية فبراير، قال ماكرون إن فرنسا ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الانتصار في هذه الحرب".

ووفقا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء حتى الآن.

 




 

 


 

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