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الأربعاء، 16-02-2022 11:06 ص

وسط ترقب حذر.. روسيا تعلن نهاية مناورات القرم

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الوكيل الإخباري-أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، انتهاء مناورات عسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها العام 2014، حيث كان حشد قوات يثير مخاوف من احتمال غزو اوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية التي أوردت بيانها وكالات الأنباء الروسية: "أنهت وحدات إقليم الجنوب العسكري تمارينها التكتيكي في قواعد شبه جزيرة القرم وتعود عبر السكك الحديد إلى ثكناتها الأصلية".

وعرض التلفزيون العام مشاهد لوحدات عسكرية تعبر جسرا يربط شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا بروسيا.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن آليات سلاح المشاة والمدفعية تغادر القرم في قطارات.

 

ويأتي الإعلان غداة تأكيد روسيا سحب جزء من قواتها المنتشرة عند حدود أوكرانيا.


إلا أن قادة الدول الغربية لا يزالون يتخوفون من احتمال شن هجوم على أوكرانيا وقد حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، من أن هجوما تشنه موسكو "لا يزال ممكنا جدا".

 

سكاي نيوز

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