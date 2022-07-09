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السبت، 09-07-2022 04:34 م

وصول أول مجموعة من الجنود الأوكرانيين إلى بريطانيا لتلقي التدريب

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الوكيل الاخباري- أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، وصول أول مجموعة من الجنود الأوكرانيين إلى المملكة المتحدة لتلقي التدريب، في إطار دعم لندن لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

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وفي بيان له، أوضح وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، الذي حضر التدريبات هذا الأسبوع، أن "هذا البرنامج التدريبي الجديد والطموح هو المرحلة التالية من دعم المملكة المتحدة للقوات المسلحة الأوكرانية في حربها للتصدي للقوات الروسية".

وأضاف بن والاس: "بفضل خبرة الجيش البريطاني، سنساعد أوكرانيا على إعادة بناء قواتها وتكثيف مقاومتها للدفاع عن سيادة البلاد وحقها في تقرير مستقبلها"، على حد قوله.

وبينت وزارة الدفاع البريطانية أنه "تم حشد 1050 جنديا بريطانيا في هذا البرنامج الذي ينظم في مواقع عسكرية بشمال غرب وجنوب غرب وجنوب شرق المملكة المتحدة"، حيث أنه "ستستغرق كل دورة عدة أسابيع، وسيحصل فيها المجندون (الأوكرانيون) أصحاب الخبرة المحدودة أو المعدومة على المهارات اللازمة ليكونوا فعالين في القتال على خط الجبهة"، كما سيشمل التدريب "استخدام الأسلحة والإسعافات الأولية والتقنيات الميدانية والدوريات وقانون النزاعات المسلحة".

تجدر الإشارة إلى أنه في أثناء الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - الذي استقال بعد ذلك بسبب سلسلة فضائح - إلى كييف في 17 يونيو الماضي، أعلن مقر رئاسة الوزراء أن لندن عرضت "تدريب ما يصل إلى 10 آلاف جندي (أوكراني) كل 120 يوما".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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