الأربعاء 25-05-2022
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الأربعاء، 25-05-2022 09:10 ص

وعد سعودي بتمديد وديعة لباكستان

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الوكيل الاخباري- نقلت صحيفة "سبق" عن تقارير أن السعودية تضع اللمسات الأخيرة لتمديد وديعة لباكستان، تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار.

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وتفيد هذه التقارير بأن "وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أشار على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إلى أن المملكة بصدد تمديد الوديعة لباكستان"، من دون الكشف عن تفاصيل أوفى.

وكانت السعودية قد أودعت في العام الماضي 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني، وذلك لمساعدة إسلام آباد في دعم احتياطاتها من العملة الأجنبية.

يشار إلى أن باكستان تضررت في الفترة الأخيرة "بشكل كبير من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الاحتياطات وعملتها، كما تراجعت وارداتها خلال الشهرين الأخيرين".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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