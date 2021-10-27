الأربعاء 27-10-2021
الوكيل الاخباري

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالمملكة الخميس 28/ 10/ 2021

وزير التربية : تم اغلاق مدرستين فقط

شولتز: ألمانيا ستحتاج الغاز لفترة طويلة

وزير الصحة : التنسيق كبير مع كوادر وزارة التربية والتعليم

وفاة أحد جرحى انفجار مرفأ بيروت بعد 15 شهرا على الكارثة

عملة البيتكوين تفقد أكثر من 13%

جلالة الملك يلتقي رئيس الجالية الأردنية في وارسو

وزير الصحة : لا خوف من الوضع الوبائي في المدارس

الخصاونة: ملتزمون بتعزيز حقوق الإنسان وحرياته

وزير الصحة : لن نجبر طلبة المدارس على اللقاحات

الأربعاء، 27-10-2021 02:45 م

وفاة أحد جرحى انفجار مرفأ بيروت بعد 15 شهرا على الكارثة

617939be4236043b0f2ad02c


الوكيل الاخباري- أفاد مصدر في لبنان، اليوم الأربعاء، بوفاة أحد جرحى انفجار مرفأ بيروت، بعد 15 شهرا على الكارثة.

اضافة اعلان

 

وأدى انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من أغسطس 2020، والذي عزته السلطات إلى تخزين مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة.

وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6179259b42360429d4496f39

أول وقوف أمام الميكرفون لوزير الدفاع الأفغاني الجديد

مهاجرين

العثور على مجموعة مهاجرين من المكسيك داخل عربة صهريج في أمريكا

6178f1be4236044f1951c100

طالبان تخطط لإجراء تعداد سكاني في أفغانستان

هالة

مصر.. مصادر طبية تكشف تطورات الحالة الصحية لوزيرة الصحة

لبنان 2

لبنان: ميقاتي يرفض تصريحات قرداحي بخصوص الحرب اليمنية

تركية

الخطوط الجوية التركية تعلق رحلاتها للسودان

أخبار متعلقة
لبنان ٤

الجيش اللبناني يعلن اعتقال 9 أشخاص بينهم سوري على خلفية أحداث الطيونة

10202114152527405560601

الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان

6168195a423604633636ae95

الاتحاد الأوروبي يحمل السياسيين في لبنان مسؤولية تطورات الأوضاع في البلاد

6166b65d4236042da062eaa0

بيان تحذيري من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

61582a3d42360462f931314a

وزارة الدفاع التركية تعلن عن شحنة تبرعات للجيش اللبناني

1-1367361

اعتصام امام قصر العدل في بيروت بعد توقف التحقيق بانفجار المرفأ