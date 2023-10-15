وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري بعد صراع مع المرض

الوكيل الإخباري -

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توفيت صباح اليوم الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، إثر مضاعفات إصابتها بمرض السرطان.وبدأت خوري مسيرتها الإعلامية خلال الحرب الأهلية اللبنانية، وعملت في قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال، وكانت واحدة من نجوم المحطة.قدمت عدداً من البرامج الحوارية الثقافية، وكان أبرزها برنامج حوار العمر، الذي يعتبر واحداً من أشهر البرامج التلفزيونية اللبنانية، واستقبلت فيه أكثر من 220 ضيفاً لبنانياً وعربياً وعالمياً.وقدّمت خوري برنامجاً حوارياً على "العربية" بعنوان "استوديو بيروت" حتى عام 2013 حين انتقلت إلى قناة "بي بي سي عربية" لتقدّم برنامج "المشهد"، ومن "بي بي سي" انتقلت إلى "سكاي نيوز عربية" في شهر آب 2020، مقدمة لبرنامج "مع جيزيل".