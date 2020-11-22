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الأحد، 22-11-2020 03:33 م

وفاة شخصين على الأقل بإطلاق نار في ولاية نبراسكا الأمريكية

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الوكيل الاخباري - أعلنت الشرطة الأمريكية أن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما جراء إطلاق نار وقع في مدينة بيلفيو بولاية نبراسكا، اليوم الأحد.

وقالت الشرطة المحلية في بيان نشرته عبر صفحتها في "تويتر"، أن رجال الأمن عثروا على أربعة متضررين مصابين بطلقات نارية، "وتم نقل اثنين منهم إلى مركز طبي تابع لجامعة نبراسكا، فيما جرى تأكيد وفاة الاثنين الآخرين في مكان الحادث".

وجاء في البيان أيضا أن المشتبه بضلوعه في عملية إطلاق النار تم توقيفه بعد وقوع الحادث، دون ورود معلومات عن هويته.

وذكر أن الشرطة تلقت في وقت سابق اليوم بلاغات عن قنبلة مزروعة في شاحنة مركونة في موقف للسيارات في المدينة، وذلك قبل تلقي أجهزة الأمن بلاغا عبر الهاتف عن وقوع إطلاق نار في المنطقة نفسها.

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 المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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