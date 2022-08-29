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الإثنين، 29-08-2022 06:32 ص

وفاة كبير طهاة الحلويات في البيت الأبيض

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الوكيل الاخباري - غيب الموت طباخ الحلويات الفرنسي في البيت الأبيض رولان ميسنييه عن 78 عاما، بعد أن عاصر خمسة رؤساء أمريكيين.

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وأفادت جمعية "وايت هاوس هيستوريكال أسوسيشن" عبر موقعها الإلكتروني أن ميسنييه توفي أول من أمس، بعد فترة قصيرة من المرض.


ونشرت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة هيلاري كلينتون عبر "تويتر" صورة لها مع الراحل مرفقة إياها بتعليق قالت فيه: "لدي ذكريات طيبة جدا عن الشيف ميسنييه.


أما مؤسسة رونالد ريغان فأعربت عن أسفها لوفاة رولان ميسنييه مذكرة بأنه "كان طاهيا في البيت الأبيض على مدى 26 عاما ولخمسة رؤساء أميركيين، بينها 25 عاما ككبير طهاة الحلويات في البيت الأبيض".


وأضافت: "سيبقى شغفه والتزامه وحبه لعمله محفورا في ذاكرتنا".


ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن نجل ميسنييه أن أباه المولود في بلدة بوناي الصغيرة قرب مدينة بيزانسون الفرنسية والذي ترك عمله في البيت الأبيض عام 2004، توفي في ولاية فرجينيا جراء مضاعفات مرتبطة بالسرطان.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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