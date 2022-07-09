السبت 09-07-2022
الوكيل الاخباري
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السبت، 09-07-2022 10:04 م

وفاة 12 يمنيًا في أول أيام العيد

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الوكيل الإخباري- توفي 12 مدنيًا يمنيًا بينهم امرأة، اليوم السبت، في حوادث منفصلة بمحافظات شمالي البلاد، بينها عملية قنص برصاص ميليشيات الحوثيين استهدف مدنيا، بمدينة تعز.اضافة اعلان


وذكرت وسائل إعلام ، أن 10 أشخاص توفوا وأصيب 6 آخرين، في حادث سير مروّع، أدى لانحدار حافلة كانت تقلّهم من مرتفع جبلي، غربي العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، أثناء محاولتهم العودة إلى أسرهم للاحتفال بعيد الأضحى.

ونقل موقع ”يمن مونيتور“، عن مصادر ، أن السرعة الزائدة تسببت بانحراف الحافلة المتوسطة التي كانت تقلّ 16 راكبًا، ما أدى إلى انقلابها في مديرية الحيمة الخارجية، غربي صنعاء.

 




 

 


 

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