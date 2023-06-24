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السبت، 24-06-2023 11:04 ص

البرلمان الألماني يقر قانونا جديدا يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة

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الوكيل الاخباري- أقر البرلمان الألماني قانونا جديدا يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة، في وقت يعاني أكبر اقتصاد بأوروبا من نقص في الأيدي العاملة بعدد من الصناعات.

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ويهدف التشريع الجديد إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا، فضلا عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بألمانيا.
وفي التصويت النهائي بالنداء بالأسماء، صوت 388 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 242 ضده، مع امتناع 31 نائبا عن التصويت.


وبحسب وكالة ألأنباء الألمانية (د ب أ)، قالت وزيرة الداخلية "نانسي فيزر"ستحصل ألمانيا بهذا التشريع على أحدث قانون للهجرة في العالم، وبموجب التشريع الجديد، سيكون هناك نظام نقاط مشابه للنظام الكندي الذي يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل التعليم والمهارات خاصة اللغوية، وسيتم أيضا الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية.


من جهته، رحب وزير الاقتصاد "روبرت هابيك "بهذا القرار، مؤكدا أن نقص العمال يعد إحدى المشاكل التي تواجه ألمانيا.


يشار الى ان منظمات العمل، طالبت منذ وقت طويل بتسهيل قوانين الهجرة إلى ألمانيا التي يقطنها 84 مليون شخص، وتشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا، فضلا عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين حاليا في البلاد بالحصول على الإقامة إن كانوا مؤهلين ويملكون عرضا للعمل، أو يعملون بالفعل.

 




 

 


 

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