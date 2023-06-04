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الأحد، 04-06-2023 03:38 م

14 قتيلاً في انزلاق للتربة بجنوب غربي الصين

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الوكيل الإخباري - لقي 14 شخصاً حتفهم وفُقد أثر 5 في أعقاب انهيار أرضي اليوم (الأحد)، بمقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، وفق السلطات الصينية.

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وقالت حكومة المقاطعة، في بيان على الإنترنت، إن الانهيار الأرضي «وقع على قمة جبل» في مزرعة غابات بالقرب من مدينة ليشان، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.


وذكر تلفزيون الصين أن «أعمال البحث والإنقاذ انطلقت بشكل عاجل»، مضيفاً أن 180 من عمال الإغاثة تم إرسالهم على الفور إلى مكان الانهيار الأرضي.


وشهدت مدينة ليشان هطولاً كثيفاً للأمطار على مدار يومين قبل حادث الانهيار الأرضي.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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