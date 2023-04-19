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الأربعاء، 19-04-2023 03:26 م

اتصالات مصرية مكثفة حول الوضع في السودان

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى وتلقى اتصالات بشأن الوضع في السودان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا اليوم 19 أبريل الجاري من وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي تناول تطورات الوضع في السودان.

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وحرص وزير الخارجية المصري على استعراض الجهود التي تقوم بها مصر لاحتواء الأزمة، والاتصالات التي تقوم بها مع الأطراف الفاعلة إقليمياً ودوليا، وعلى الساحتين العربية والإفريقية من أجل ضمان وحدة الرسالة التي يتم توجيهها للأطراف، والتأكيد على خطورة استمرار المواجهات الحالية التي تصيب جميع أبناء الشعب السوداني بأضرار بالغة. وقد اتفق الطرفان على ضرورة دفع الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان، بما يحفظ أرواح وممتلكات الشعب السوداني الشقيق.


وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال تناول أيضا ضرورة العمل على تنفيذ نتائج وتوصيات الاجتماع الطارئ الأخير لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، موضحاً أن الجانبين اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق بشأن الأزمة خلال الأيام القادمة.


كما أجرى شكري اتصالا مع وزير خارجية تشاد محمد صالح النظيف بشأن تطورات الوضع في السودان.


وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الإتصال شهد تبادل الطرفين وجهات النظر حول تطورات الازمة، حيث اتفقا بشأن ضرورة العمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار على وجه السرعة، بما يضع حداً للخسائر في الأرواح والممتلكات، ويحقن دماء الشعب السوداني الشقيق.


وأضاف السفير أحمد أبو زيد أن الوزير شكري شدد على أهمية تكامل جهود ومساعي الأطراف الدولية والإقليمية لاحتواء الأزمة، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأن داخلي، وامتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يعيق جهود الحل السلمي.

 

RT

 




 

 


 

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