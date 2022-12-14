27 مهاجرا بينهم أطفال يموتون عطشا بالصحراء التشادية

الوكيل الإخباري - أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن صدمتها وحزنها العميقين بعد اكتشاف جثث 27 مهاجرا بينهم أربعة أطفال، في الصحراء التشادية بعد يوم واحد على اكتشاف جثث 27 مهاجراً إثيوبياً، في تشونغوي نغويريري، بزامبيا.

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وحسب المنظمة، غادر المهاجرون بلدة موسورو في تشاد، قبل 17 شهرا على متن شاحنة صغيرة، يُعتقد أنها ضلت طريقها في عمق الصحراء، وتعطلت بسبب مشاكل ميكانيكية، لكنهم توفوا عطشا.



وأشارت المنظمة إلى إنها وثقت حالات وفاة واختفاء لأكثر من 5600 شخص في الصحراء الكبرى منذ عام 2014، وفي العام الحالي وحده تم تسجيل 149 وفاة.



ولفتت المنظمة الانتباه إلى الحاجة إلى تنسيق أقوى ودعم شامل لعمليات البحث والإنقاذ وتقديم المساعدة الإنسانية والحماية في المناطق النائية.



بترا