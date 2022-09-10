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السبت، 10-09-2022 12:00 م

3 قتلى و11 مصابا باصطدام قطارين في كرواتيا

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الوكيل الاخباري - لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 11 آخرون، جراء اصطدام قطار ركاب وقطار شحن بوسط كرواتيا، الليلة الماضية، حسبما ذكرت السلطات الكرواتية.

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وأوضحت الشرطة، في بيان، أن التصادم وقع حوالي الساعة 9:30 مساء، بالقرب من بلدة نوفسكا القريبة من حدود كرواتيا مع البوسنة، ولم يتضح سبب الاصطدام على الفور.


وقال رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، "كان التأثير هائلا"، مؤكدا أنه تم العثور على جثث 3 أشخاص في موقع الحادث، فيما نقل الجرحى إلى المستشفى، وبعضهم جروحهم خطيرة.


وأشار بلينكوفيتش إلى أن قطار الركاب كان محليا وينقل 13 راكبا بينما كان السائق فقط في قطار الشحن، موضحا أن من بين الجرحى مواطنون أجانب.

 

بترا


 




 

 


 

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