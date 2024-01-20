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السبت، 20-01-2024 01:27 م

%50 انخفاض عدد الرحلات الجوية عبر باكستان على خلفية التوتر مع إيران

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الوكيل الإخباري- انخفض عدد الرحلات الجوية عبر باكستان بنسبة 50% تقريبا على خلفية التوتر مع إيران، حسب صحيفة "إكسبريس تريبيون".

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وكتبت الصحيفة: "بعد التوتر بين إسلام آباد وطهران تم تسجيل انخفاض قياسي في عدد الرحلات الجوية التي تستخدم المجال الجوي الباكستاني 50% تقريبا".


وأكدت الصحيفة أن 450 رحلة فقط استخدمت المجال الجوي الباكستاني يوم الخميس، في حين أن متوسط الرحلات يوميا يصل إلى 750.


وتابعت: "لا يوجد قيود على الحركة الجوية في المجال الجوي الباكستاني".


وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش أن بلادها لا ترغب بالتصعيد مع إيران.


وأضافت لوكالة "بلومبرغ": "قلنا مرارا إن إيران صديقة ولا نريد تصعيدا معها ونرى مواقف مماثلة من جانب طهران".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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