%50 انخفاض عدد الرحلات الجوية عبر باكستان على خلفية التوتر مع إيران

الوكيل الإخباري- انخفض عدد الرحلات الجوية عبر باكستان بنسبة 50% تقريبا على خلفية التوتر مع إيران، حسب صحيفة "إكسبريس تريبيون".

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وكتبت الصحيفة: "بعد التوتر بين إسلام آباد وطهران تم تسجيل انخفاض قياسي في عدد الرحلات الجوية التي تستخدم المجال الجوي الباكستاني 50% تقريبا".



وأكدت الصحيفة أن 450 رحلة فقط استخدمت المجال الجوي الباكستاني يوم الخميس، في حين أن متوسط الرحلات يوميا يصل إلى 750.



وتابعت: "لا يوجد قيود على الحركة الجوية في المجال الجوي الباكستاني".



وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش أن بلادها لا ترغب بالتصعيد مع إيران.



وأضافت لوكالة "بلومبرغ": "قلنا مرارا إن إيران صديقة ولا نريد تصعيدا معها ونرى مواقف مماثلة من جانب طهران".

روسيا اليوم