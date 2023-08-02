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الأربعاء، 02-08-2023 04:51 م

CNBC: كييف أغضبت واشنطن بإصرارها على مواصلة القتال في أرتيوموفسك

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الوكيل الإخباري - قالت قناة CNBC الأمريكية، إن نظام كييف أثار غضب الولايات المتحدة بقراره مواصلة معركة أرتيوموفسك، رغم مقترحات المستشارين الأمريكيين بمغادرة المدينة للمحافظة على الموارد.

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وأضافت القناة: "يعتقد أن كييف أزعجت الولايات المتحدة عندما قررت مواصلة القتال من أجل باخموت، التي شهدت قتالا عنيفا على مدى أكثر من عام".

وتحدثت القناة عن الخلاف بين واشنطن وكييف حول إدارة القتال، على خلفية ظهور أقوال إن واشنطن نصحت كييف بعدم الانجراف في عدة معارك من أجل إنقاذ القوات والمعدات. لكن تم تجاهل هذه الدعوات.


ونقلت القناة عن الخبير العسكري كونراد موزيكا: "ونتيجة لذلك، فقدت القوات الأوكرانية الكثير من عناصرها ... استهلكوا هناك الكثير من ذخيرة المدفعية التي كان من الممكن استخدامها في الهجوم المضاد، وأخيرا فقدوا الكثير من المدفعية رغم علمهم أنهم لا يستطيعون دعم قواتهم بشكل كامل في منطقة باخموت".


استمرت معركة باخموت من أغسطس 2022 إلى مايو 2023. وفي 20 مايو أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير المدينة بعد تكبيد القوات الأوكرانية خسائر هائلة في الأرواح والمعدات.

 

RT

 




 

 


 

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