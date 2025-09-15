أمير قطر: العدوان الإسرائيلي سافر وغادر وجبان

04:12 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746156 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن العاصمة الدوحة تعرضت لاعتداء غادر استهدف مسكنًا تقيم فيه عائلات قادة حركة حماس ووفدها المفاوض. اضافة اعلان





وأضاف أن المواطنين فوجئوا بالهجوم، في حين صُدم العالم كله من هذا العدوان والعمل الإرهابي الجبان، مؤكدًا أن الحرب الإسرائيلية على غزة تحولت إلى حرب إبادة.



وأوضح أن الدوحة تستضيف وفودًا من حماس وإسرائيل، وأن الوساطة القطرية أنجزت بالفعل تحرير رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين، مشيرًا إلى أنه عندما وقع الاعتداء كانت قيادة حماس تدرس اقتراحًا أمريكيًا تسلمته قطر ومصر.



وأشار إلى أن موقع اجتماع قادة حماس لبحث الورقة الأمريكية كان معروفًا للجميع، متسائلًا: "إذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية لحماس، فلماذا تفاوضها؟"، واصفًا العدوان الإسرائيلي بأنه "سافر وغادر وجبان".



وقال أمير قطر إن من يعمل على نحو مثابر ومنهجي على استهداف طرف تفاوضي، فإنه يعمل على إفشال المفاوضات، مضيفًا أن إسرائيل تسعى إلى جعل غزة غير صالحة للعيش تمهيدًا لتهجير سكانها، وتعتقد أنها تفرض وقائع جديدة على العرب في كل مرة.



وحذر من خطورة أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية، مؤكدًا أن هذا "وهم خطير"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعمل على تقسيم سوريا، وأن مخططاتها "لن تمر".



كما اعتبر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يحلم بأن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية"، مضيفًا أن قبول إسرائيل بمبادرة السلام العربية كان من شأنه أن يجنب المنطقة العديد من المآسي.



وختم الشيخ تميم تصريحه بالتأكيد على أن حكومة المتطرفين في إسرائيل تمارس سياسات إرهابية وعنصرية في آن واحد، مشددًا على أن قطر عازمة على فعل كل ما يلزم للحفاظ على سيادتها ومواجهة العدوان الإسرائيلي.



