الأربعاء 2025-08-20 05:16 م
 

إتاحة التقديم المباشر على تأشيرة العمرة من خارج السعودية دون وسيط

الكعبة المشرفة
 
الأربعاء، 20-08-2025 04:34 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأربعاء، خدمة "نسك عمرة"، في خطوة نوعية تُمكّن المعتمرين من خارج المملكة من التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة وحجز الخدمات المرتبطة برحلتهم، دون الحاجة إلى أي وسيط، وذلك عبر المنصة "https://umrah.nusuk.sa/"، وفق بيان للوزارة.اضافة اعلان


وتُعد خدمة "نسك عمرة" أحد الخيارات الجديدة أمام الراغبين في أداء العمرة من خارج المملكة، إضافة إلى الخيارات الأخرى مثل الوكلاء المؤهلين في بلد المعتمر، ويمكن معرفتهم من خلال منصة "نسك عمرة"، حيث تتيح الخدمة الجديدة اختيار باقات متكاملة أو خدمات مستقلة، تشمل التأشيرة، الإقامة، المواصلات، الجولات الإثرائية، والخدمات المساندة، مع إمكانية تصميم الباقات وفق رغباتهم وتطلعاتهم، وذلك عبر واجهة استخدام حديثة تدعم 7 لغات، وتتتكامل مع الأنظمة الحكومية ذات العلاقة، لضمان تجربة رقمية موحّدة وسلسة.

وتوفر الخدمة خيارات دفع متعددة تناسب مختلف الشرائح، حيث تُمكّن المعتمر من إتمام جميع الإجراءات إلكترونيًا، ابتداءً من التقديم وحتى الحصول على تأشيرة الدخول، مع توفير خيارات متنوعة للباقات والخدمات تُلبي احتياجات ورغبات مختلفة، بما يحقق تجربة ميسّرة وثرية.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن إطلاق خدمة "نسك عمرة" يأتي ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر استضافة أكبر عدد من المسلمين وتمكينهم من أداء شعيرتي الحج والعمرة بسهولة ويُسر، وتقديم خدمات ذات جودة عالية ترتقي بتجربة ضيوف الرحمن في المملكة.
 
 
