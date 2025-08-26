إسبانيا.. إصابة أكثر من 100 سائح بينهم أطفال بتسمم غذائي في فندق شهير

الوكيل الإخباري- أُصيب أكثر من 100 سائح، بينهم رضيع يبلغ من العمر 15 شهرًا و7 أطفال، بأعراض تسمم غذائي يُشتبه في أن سببها بكتيريا السالمونيلا، في أحد الفنادق بجنوب إسبانيا. اضافة اعلان





ويُعد الأطفال من بين 20 شخصًا نُقلوا إلى المستشفى إثر ظهور أعراض صحية في فندق "إيزان كافانا ذي"، وهو فندق أربع نجوم يقع في منتجع لا مانغا ديل مار مينور، بالقرب من مدينة مرسية.



وقد تم إنشاء مستشفى ميداني في الفندق المطل على البحر، بعد أن ظهرت على عدد من النزلاء أعراض تشمل الغثيان، والقيء، والإسهال، وفي بعض الحالات الحمى، وذلك عقب تناولهم وجبة غداء في الفندق.



وكان التنبيه الأولي يشير إلى 28 حالة، لكن بحلول يوم أمس الاثنين، ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 100 شخص من بين نحو 800 نزيل يُعتقد أنهم كانوا يقيمون في الفندق.



وتم نقل الرضيع والأطفال المصابين إلى مستشفى سانتا لوسيا في مدينة قرطاجنة الساحلية، فيما قام مفتشو الصحة بأخذ عينات من مطبخ الفندق، الذي أُغلق مؤقتًا، في إطار تحقيق جارٍ في الحادثة.



وقالت مصادر صحية في الحكومة الإقليمية إنهم يتعاملون مع الأمر كـ تفشٍّ محتمل للتسمم ببكتيريا السالمونيلا.



ولم يتضح على الفور عدد السياح البريطانيين أو الإيرلنديين من بين النزلاء، في الفندق الذي يصف نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه "أحد أكثر الفنادق رمزية في كوستا كاليدا" جنوب شرقي إسبانيا.