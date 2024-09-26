إسرائيل تشيع جثمان آخر الجواسيس الإسرائيليين بسجون مصر .. صور

وتوفي داسا آخر الجواسيس الإسرائليين في السجون المصرية، على خلفية القضية التي تعرف إعلاميا في مصر في خمسينيات القرن الماضي بـ"فضيحة لافون" .
وبحسب صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، فقد قامت إسرائيل بتجنيد داسا وأصدقائه للقيام بأعمال تخريبية للمنشآت الغربية في مصر، ولإجبار بريطانيا على التراجع عن عزمها الانسحاب من قناة السويس في خمسينيات القرن الماضي.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية تصريحات سابقة لديسا قال فيها: "كنا صغارًا وأبرياء، لكن الضباط الذين جندونا من كبار السن، تصرفوا بلا مبالاة".
وأوضحت هاآرتس، أن روبرت داسا، كان آخر "محكومي القاهرة"، من مجموعة اليهود الذين مكثوا في السجون المصرية .
اليوم السابع
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