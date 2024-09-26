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إسرائيل تشيع جثمان آخر الجواسيس الإسرائيليين بسجون مصر .. صور

الجاسوس روبرت داسا مع رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير
الجاسوس روبرت داسا مع رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير
الخميس، 26-09-2024 03:04 م
الوكيل الإخباري-  شيعت قبل قليل جنازة روبرت داسا آخر الجواسيس الإسرائيليين فى السجون المصرية، الذى توفى مساء أمس الأربعاء عن عمر تجاوز الـ 90 عاما.اضافة اعلان


وتوفي داسا آخر الجواسيس الإسرائليين في السجون المصرية، على خلفية القضية التي تعرف إعلاميا في مصر في خمسينيات القرن الماضي بـ"فضيحة لافون" .

وبحسب صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، فقد قامت إسرائيل بتجنيد داسا وأصدقائه للقيام بأعمال تخريبية للمنشآت الغربية في مصر، ولإجبار بريطانيا على التراجع عن عزمها الانسحاب من قناة السويس في خمسينيات القرن الماضي.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية تصريحات سابقة لديسا قال فيها: "كنا صغارًا وأبرياء، لكن الضباط الذين جندونا من كبار السن، تصرفوا بلا مبالاة".

وأوضحت هاآرتس، أن روبرت داسا، كان آخر "محكومي القاهرة"، من مجموعة اليهود الذين مكثوا في السجون المصرية .


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اليوم السابع
 
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