إعلام إسرائيلي: مصر تعزز ترسانتها العسكرية بسيناء

04:28 م

الوكيل الإخباري- ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال رصدت في الآونة الأخيرة تعزيزَ مصر لترسانتها العسكرية في سيناء. اضافة اعلان





ووفقًا للقناة، فقد لوُحظ بناء أنفاق تحت الأرض تُستخدم لتخزين الصواريخ، وتجهيز مدرّجات لاستخدامها للطائرات الحربية.



ووفقًا لمزاعم مسؤولين إسرائيليين، فإن مصر لم تُعطِ تفسيرًا مقنعًا لسبب قيامها بذلك.