إيران تهدد بتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

الوكيل الإخباري- أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، السبت، أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيتم تعليقه فعليا" في حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

اضافة اعلان