الأحد 2025-09-21 12:52 ص
 

إيران تهدد بتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

علم ايران
إيران
 
السبت، 20-09-2025 10:32 م

الوكيل الإخباري-   أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، السبت، أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيتم تعليقه فعليا" في حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

اضافة اعلان


وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع قوى عالمية، والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات

أخبار محلية نتائج انتخاب الهيئة الإدارية لنقابة الحلي والمجوهرات

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي: أتوقع فرض عقوبات أميركية قوية على روسيا

اثار جرش

أخبار محلية ندوة تناقش دور الصحافة بمجابهة الأخبار الزائفة والمضلّلة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش: على العالم ألا يخشى ردود فعل إسرائيل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

دول ومنظمات تدين العدوان الإسرائيلي على قطر

عربي ودولي قطر تشترط "اعتذاراً" من الاحتلال لاستئناف وساطتها

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مستجدات قضية القتل التي وقعت في جرش

علم ايران

عربي ودولي إيران تهدد بتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

محطة توليد كهرباء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة