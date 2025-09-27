السبت 2025-09-27 12:13 م
 

استئناف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق لتركيا

خط الأنابيب العراقي التركي
ارشيفية
 
السبت، 27-09-2025 09:57 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت شبكة رووداو الكردستانية السبت أنه جرى استئناف تدفق النفط الخام عبر خط أنابيب من إقليم كردستان العراق شبه المستقل إلى تركيا لأول مرة منذ عامين ونصف العام، بعد اتفاق مؤقت أنهى الأزمة.اضافة اعلان


وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أمس الجمعة إن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان ومنتجي النفط الأجانب العاملين في الإقليم سيشهد تدفق ما بين 180 ألفا و190 ألف برميل يوميا من النفط إلى ميناء جيهان التركي.
 
 
