الأمين العام للناتو: توريدات الأسلحة لأوكرانيا ستستمر

الوكيل الإخباري- أعلن الأمين العام لحلف الناتو مارك روته أن توريدات الأسلحة لأوكرانيا ستستمر بغض النظر عن نتائج لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

وقال روته في تصريح لقناة "سي بي إس"، ردا على سؤال بشأن استمرار توريدات الأسلحة الغربية لأوكرانيا: "هذا صحيح، إنها ستستمر".

وأعرب روته عن رأيه بأن اللقاء المرتقب للرئيسين الروسي والأمريكي لم يثمر عن "الاتفاق النهائي" بشأن أوكرانيا.


يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب من المقرر أن يعقدا لقاء في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم 15 أغسطس.

 

RT

 
 
