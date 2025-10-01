الاتحاد الروسي يتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر تشرين الأول الحالي

الوكيل الإخباري- يتولى الاتحاد الروسي، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر تشرين الأول الحالي، خلفًا لكوريا الجنوبية.

ويعقد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبينزيا، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم، بتوقيت نيويورك، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يُجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.



ويتكوّن المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو"، وهي: الاتحاد الروسي، فرنسا، الصين، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و10 دول أعضاء غير دائمة تُنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة حسب التوزيع الجغرافي المعتمد، وهي: كوريا الجنوبية، وبنما، والباكستان، وغويانا، واليونان، والجزائر، وسيراليون، وسلوفينيا، والدنمارك، والصومال.