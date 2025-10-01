الأربعاء 2025-10-01 09:34 ص
 

الاتحاد الروسي يتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر تشرين الأول الحالي

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
 
الأربعاء، 01-10-2025 08:11 ص

الوكيل الإخباري-   يتولى الاتحاد الروسي، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر تشرين الأول الحالي، خلفًا لكوريا الجنوبية.

اضافة اعلان


ويعقد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبينزيا، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم، بتوقيت نيويورك، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يُجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.


ويتكوّن المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو"، وهي: الاتحاد الروسي، فرنسا، الصين، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و10 دول أعضاء غير دائمة تُنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة حسب التوزيع الجغرافي المعتمد، وهي: كوريا الجنوبية، وبنما، والباكستان، وغويانا، واليونان، والجزائر، وسيراليون، وسلوفينيا، والدنمارك، والصومال.


ومجلس الأمن هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة، والجمعية العامة، ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، والأخير غير فعّال.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة العمل

أخبار محلية إتفاقية تعاون أردنية مغربية لإنشاء أول معهد تدريب مهني متميز في عمان

رل

منوعات شاهد مصرع شاب سوري سقط بدراجته في بئر بتركيا

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

وظائف وظائف شاغرة في وزارة الأوقاف - تفاصيل

ب

منوعات مروحية تتحول إلى كتلة نارية.. مؤثر صيني يلقى حتفه في بث مباشر - فيديو

تعبيرية

وظائف مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية- أسماء

كاميرا مراقبة توثق حادث دهس مروع في اربد

خاص بالوكيل كاميرا مراقبة توثق حادث دهس مروع في اربد - فيديو

وأكدت السلطات وفاة ثلاثة طلاب على الأقل، بينما أصيب 100 آخرون بجروح. وعدلت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث مساء الثلاثاء عدد الأشخاص المرجح دفنهم تحت الأنقاض إلى 91، بعدما كان الرقم المعلن سابقا 38 فق

عربي ودولي إندونيسيا.. 91 طالبا تحت أنقاض مدرسة انهارت عليهم

القوات الإسرائيلية تعتقل 3 شبان في طولكرم

فلسطين القوات الإسرائيلية تعتقل 3 شبان في طولكرم



 
 





الأكثر مشاهدة