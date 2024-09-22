الاحتلال يعلن احتماء مئات آلاف المستوطنين في الملاجئ بسبب صواريخ "حزب الله"

ويتبادل “حزب الله” وإسرائيل القصف عبر الحدود، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعدما فتح الحزب “جبهة إسناد” ل
وكثّف الاحتلال غاراته، السبت، على أهداف للحزب، غداة ضربة دامية قرب بيروت أسفرت عن استشهاد 45 شخصاً، بينهم اثنان من مسؤوليه العسكريين البارزين، وعدد من قياديي وحدة النخبة، في تصعيد يجدد المخاوف من اتساع نطاق النزاع بين الطرفين.
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