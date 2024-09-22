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الاحتلال يعلن احتماء مئات آلاف المستوطنين في الملاجئ بسبب صواريخ "حزب الله"

مستوطنون يختبئون من صواريخ المقاومة
مستوطنون يختبئون من صواريخ المقاومة
الأحد، 22-09-2024 12:45 م

الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال أن أكثر من مئة صاروخ أطلقت من لبنان، الأحد، وتعمل فرق الإطفاء على إخماد حرائق اندلعت بسبب ذلك، ما دفع “مئات الآلاف” من الإسرائيليين للاحتماء في الملاجئ، وإغلاق المدارس في الشمال، بعد ساعات من توجيهها ضربات جوية مكثّفة ضد أهداف لـ “حزب الله” في جنوب لبنان.

ويتبادل “حزب الله” وإسرائيل القصف عبر الحدود، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعدما فتح الحزب “جبهة إسناد” لغزة إثر اندلاع الحرب بين المقاومة والاحتلال في السابع من أكتوبر عام 2023.

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وكثّف الاحتلال غاراته، السبت، على أهداف للحزب، غداة ضربة دامية قرب بيروت أسفرت عن استشهاد 45 شخصاً، بينهم اثنان من مسؤوليه العسكريين البارزين، وعدد من قياديي وحدة النخبة، في تصعيد يجدد المخاوف من اتساع نطاق النزاع بين الطرفين.

 
gnews

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