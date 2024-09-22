الاحتلال يعلن احتماء مئات آلاف المستوطنين في الملاجئ بسبب صواريخ "حزب الله"

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال أن أكثر من مئة صاروخ أطلقت من لبنان، الأحد، وتعمل فرق الإطفاء على إخماد حرائق اندلعت بسبب ذلك، ما دفع “مئات الآلاف” من الإسرائيليين للاحتماء في الملاجئ، وإغلاق المدارس في الشمال، بعد ساعات من توجيهها ضربات جوية مكثّفة ضد أهداف لـ “حزب الله” في جنوب لبنان.



ويتبادل “حزب الله” وإسرائيل القصف عبر الحدود، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعدما فتح الحزب “جبهة إسناد” ل غزة إثر اندلاع الحرب بين المقاومة والاحتلال في السابع من أكتوبر عام 2023.

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