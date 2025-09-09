الثلاثاء 2025-09-09 06:01 م
 

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قيادات عليا لحركة حماس في قطر

دخان متصاعد من موقع الانفجار في الدوحة
الثلاثاء، 09-09-2025 04:27 م

الوكيل الإخباري-   نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك، عبر سلاح الجو، اليوم الثلاثاء، هجوما مُستهدفا على القيادة العليا لحركة حماس.

واستهدف الهجوم وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، أعضاء قيادة حماس وهم مسؤولون مباشرةً عن تنفيذ أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول وشن الحرب على إسرائيل.


وبين بيان الجيش الإسرائيلي قبل الهجوم، أن إسرائيل اتُخذت خطوات لتقليل الضرر الذي قد يلحق بالأشخاص غير المتورطين، بما في ذلك استخدام أسلحة دقيقة ومعلومات استخباراتية إضافية.


وختم البيان "سيواصل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) العمل بعزم لدحر حماس المسؤولة عن 7 أكتوبر/تشرين الأول".

 
 
gnews

