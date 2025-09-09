الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قيادات عليا لحركة حماس في قطر

واستهدف الهجوم وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، أعضاء قيادة حماس وهم مسؤولون مباشرةً عن تنفيذ أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول وشن الحرب على إسرائيل.
وبين بيان الجيش الإسرائيلي قبل الهجوم، أن إسرائيل اتُخذت خطوات لتقليل الضرر الذي قد يلحق بالأشخاص غير المتورطين، بما في ذلك استخدام أسلحة دقيقة ومعلومات استخباراتية إضافية.
وختم البيان "سيواصل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) العمل بعزم لدحر حماس المسؤولة عن 7 أكتوبر/تشرين الأول".
-
أخبار متعلقة
-
غوتيريش يدين انتهاك سيادة دولة قطر
-
أول بيان من الداخلية القطرية بعد هجوم الكيان
-
الكشف عن مصير المستهدفين في الهجوم على قطر
-
دخان متصاعد من موقع الانفجار في الدوحة
-
قطر تعلن عن هجوم إسرائيلي "جبان" استهدف أعضاء من حماس في الدوحة
-
وسائل إعلام إسرائيلية: الهجوم في قطر استهدف وفد حماس المفاوض
-
"رويترز": تصاعد دخان من حي كتارا بالعاصمة القطرية بعد دوي انفجار
-
بلجيكا تؤكد أهمية التحقيق بحادثة أسطول الصمود في تونس