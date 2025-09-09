الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قيادات عليا لحركة حماس في قطر

الوكيل الإخباري- نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك، عبر سلاح الجو، اليوم الثلاثاء، هجوما مُستهدفا على القيادة العليا لحركة حماس.

واستهدف الهجوم وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، أعضاء قيادة حماس وهم مسؤولون مباشرةً عن تنفيذ أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول وشن الحرب على إسرائيل.



وبين بيان الجيش الإسرائيلي قبل الهجوم، أن إسرائيل اتُخذت خطوات لتقليل الضرر الذي قد يلحق بالأشخاص غير المتورطين، بما في ذلك استخدام أسلحة دقيقة ومعلومات استخباراتية إضافية.