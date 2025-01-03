 
الجمعة 2025-01-03 09:43 م
 

الجيش اللبناني يعلن اصابة عسكريين في اشتباكات عند الحدود مع سورية

علم لبنان
لبنان
الجمعة، 03-01-2025 09:11 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش اللبناني عن إصابة أربعة عناصر من الجيش، خلال اشتباكات مع مسلحين سوريين عند الحدود اللبنانية السورية.اضافة اعلان


وجاء في بيان للجيش اللبناني، أن الاشتباكات تجددت في منطقة معربون - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية بين الجيش ومسلحين سوريين بعد استهدافهم وحدة عسكرية بواسطة سلاح متوسط، ما أدى إلى تعرُّض عناصر من الجيش لإصابات متوسطة.
 
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