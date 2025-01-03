الجيش اللبناني يعلن اصابة عسكريين في اشتباكات عند الحدود مع سورية

09:11 م

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الوكيل الإخباري- أعلن الجيش اللبناني عن إصابة أربعة عناصر من الجيش، خلال اشتباكات مع مسلحين سوريين عند الحدود اللبنانية السورية. اضافة اعلان





وجاء في بيان للجيش اللبناني، أن الاشتباكات تجددت في منطقة معربون - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية بين الجيش ومسلحين سوريين بعد استهدافهم وحدة عسكرية بواسطة سلاح متوسط، ما أدى إلى تعرُّض عناصر من الجيش لإصابات متوسطة.