الجيش اللبناني يعلن اصابة عسكريين في اشتباكات عند الحدود مع سورية

وجاء في بيان للجيش اللبناني، أن الاشتباكات تجددت في منطقة معربون - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية بين الجيش ومسلحين سوريين بعد استهدافهم وحدة عسكرية بواسطة سلاح متوسط، ما أدى إلى تعرُّض عناصر من الجيش لإصابات متوسطة.
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