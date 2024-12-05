الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1725 عسكريا أوكرانيا في 24 ساعة

وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
- عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 65 قتيلا.
- تواصل قوات "الغرب" الروسية تقدمها في مقاطعة خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وصدت 6 هجمات وكبدت العدو 560 قتيلا ودمرت له دبابة "ليوبارد" و4 مدرعات منها اثنتان "أم 113" أمريكيتان، و8 مركبات ومدافع غربية ومحطتي حرب إلكترونية ومحطة رادار و3 مستودعات ذخيرة.
- عززت قوات "الجنوب" مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت هجومين وكبدت العدو 330 عسكريا ودمرت له 4 مركبات ومدرعتين ومدافع غربية ومستودع ذخيرة ومحطتي حرب إلكترونية.
- عززت قوات "المركز" تقدمها في جمهورية دونيتسك وصدت 9 هجمات وكبدت العدو 515 قتيلا ودمرت له دبابة ومدرعة "برادلي" ومدرعتي "أم 113" أمريكية، ومدرعتي "كيربي" تركيتين ومدرعات أخرى و4 مركبات ومدافع غربية.
- تواصل قوات "الشرق" تقدمها في دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه وصدت 8 هجمات وكبدت العدو 210 عسكريين ودمرت له دبابتي "ليوبارد" ومدرعات منها "ماكس برو" أمريكية، ومركبتين ومدافع غربية.
- ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 45 قتيلا ودمرت له مركبتين.
- تواصل القوات الروسية تدمير مواقع الطاقة والبنية التحتية والمطارات العسكرية ومراكز تجميع المسيرات.
- إسقاط صاروخي "هيمارس" أمريكيين.
- إسقاط 101 مسيرة.
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