الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1725 عسكريا أوكرانيا في 24 ساعة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1725 عسكريا أوكرانيا وتدمير 3 دبابات "ليوبارد" ألمانية، وعشرات المدرعات والأسلحة الغربية الأخرى لقوات كييف خلال 24 ساعة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



- عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 65 قتيلا.

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- تواصل قوات "الغرب" الروسية تقدمها في مقاطعة خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وصدت 6 هجمات وكبدت العدو 560 قتيلا ودمرت له دبابة "ليوبارد" و4 مدرعات منها اثنتان "أم 113" أمريكيتان، و8 مركبات ومدافع غربية ومحطتي حرب إلكترونية ومحطة رادار و3 مستودعات ذخيرة.



- عززت قوات "الجنوب" مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت هجومين وكبدت العدو 330 عسكريا ودمرت له 4 مركبات ومدرعتين ومدافع غربية ومستودع ذخيرة ومحطتي حرب إلكترونية.



- عززت قوات "المركز" تقدمها في جمهورية دونيتسك وصدت 9 هجمات وكبدت العدو 515 قتيلا ودمرت له دبابة ومدرعة "برادلي" ومدرعتي "أم 113" أمريكية، ومدرعتي "كيربي" تركيتين ومدرعات أخرى و4 مركبات ومدافع غربية.



- تواصل قوات "الشرق" تقدمها في دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه وصدت 8 هجمات وكبدت العدو 210 عسكريين ودمرت له دبابتي "ليوبارد" ومدرعات منها "ماكس برو" أمريكية، ومركبتين ومدافع غربية.



- ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 45 قتيلا ودمرت له مركبتين.



- تواصل القوات الروسية تدمير مواقع الطاقة والبنية التحتية والمطارات العسكرية ومراكز تجميع المسيرات.



- إسقاط صاروخي "هيمارس" أمريكيين.



- إسقاط 101 مسيرة.