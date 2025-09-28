الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من العائلة الحاكمة

وصدر عن الديوان الملكي بيان جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطا بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود".
وأضاف البيان: "سيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غد الاثنين الموافق 7 ربيع الآخر 1447 هجري، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة".
وختم الديوان الملكي بيانه بالقول: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
كما وأعرب العديد من النشطاء على مواقع التواصل عن تعازيهم للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بوفاة الأميرة عبطا بنت عبد العزيز، داعين لها بالرحمة ولأحبائها بالصبر والسلوان.
روسيا اليوم
