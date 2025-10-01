انقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لـ"تشيرنوبل" بعد هجوم روسي

وقالت أوكرانيا إن التغذية بالتيار الكهربائي انقطعت عن الهيكل العازل للمفاعل المتضرر جرّاء القصف، وإن اختصاصيين يعملون حاليًا على إعادة ربطه بشبكة الكهرباء.
ولم تخُض أوكرانيا في تفاصيل عواقب انقطاع التيار الكهربائي، كما لم تصدر روسيا أي تعليق.
وجاء في بيان لوزارة الطاقة الأوكرانية على "تلغرام": "أدى قصف روسي للبنية التحتية للطاقة في منطقة كييف إلى حالة طوارئ في منشآت محطة تشيرنوبل للطاقة النووية".
وتابع البيان: "نتيجة لارتفاع التوتر الكهربائي انقطعت التغذية بالتيار عن الغطاء الآمن الجديد، وهو هيكل رئيسي يعزل الوحدة الرابعة المدمرة لمحطة تشيرنوبل النووية ويمنع تسرّب المواد المشعة".
وأُنجز الغطاء الآمن الجديد عام 2016، وهو درع كبيرة تغطي المفاعل الرابع في المحطة بما يمنع تسرب مواد مشعة.
وفي فبراير الماضي، ألحق هجوم بمسيرة روسية أضرارًا بالهيكل العازل من دون أن يؤدي ذلك إلى ازدياد النشاط الإشعاعي في المنطقة المحيطة، وفق السلطات الأوكرانية.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري بشأن خطة القطاع
-
جنود الكيان يصعدون على متن عدد من سفن أسطول الصمود
-
نيجيريا: مقتل 26 شخصا إثر غرق مركب في نهر النيجر
-
سفن الكيان تقترب من أسطول الصمود وسط إصرار المشاركين على مواصلة الإبحار نحو غزة
-
هكذا نجا بشار الأسد من محاولة اغتيال بالسم في موسكو
-
إيران تعلن وضع خطة داخلية لمواجهة "آلية الزناد"
-
قائد في الحرس الثوري الإيراني يلمح لإمكانية زيادة مدى الصواريخ
-
مصر ترد على انتشار فيروس جديد في البلاد