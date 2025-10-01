الأربعاء 2025-10-01 11:32 م
 

انقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لـ"تشيرنوبل" بعد هجوم روسي

أرشيفية لتضرر جزء من غلاف المحطة في فبراير الماضي
أرشيفية لتضرر جزء من غلاف المحطة في فبراير الماضي
 
الأربعاء، 01-10-2025 11:24 م
الوكيل الإخباري-  أدى قصف روسي إلى انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي عن الهيكل العازل لجزء من مفاعل تشيرنوبل النووي، الذي دُمِّر في كارثة عام 1986، وفق ما أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، الأربعاء.اضافة اعلان


وقالت أوكرانيا إن التغذية بالتيار الكهربائي انقطعت عن الهيكل العازل للمفاعل المتضرر جرّاء القصف، وإن اختصاصيين يعملون حاليًا على إعادة ربطه بشبكة الكهرباء.

ولم تخُض أوكرانيا في تفاصيل عواقب انقطاع التيار الكهربائي، كما لم تصدر روسيا أي تعليق.

وجاء في بيان لوزارة الطاقة الأوكرانية على "تلغرام": "أدى قصف روسي للبنية التحتية للطاقة في منطقة كييف إلى حالة طوارئ في منشآت محطة تشيرنوبل للطاقة النووية".

وتابع البيان: "نتيجة لارتفاع التوتر الكهربائي انقطعت التغذية بالتيار عن الغطاء الآمن الجديد، وهو هيكل رئيسي يعزل الوحدة الرابعة المدمرة لمحطة تشيرنوبل النووية ويمنع تسرّب المواد المشعة".

وأُنجز الغطاء الآمن الجديد عام 2016، وهو درع كبيرة تغطي المفاعل الرابع في المحطة بما يمنع تسرب مواد مشعة.

وفي فبراير الماضي، ألحق هجوم بمسيرة روسية أضرارًا بالهيكل العازل من دون أن يؤدي ذلك إلى ازدياد النشاط الإشعاعي في المنطقة المحيطة، وفق السلطات الأوكرانية.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة 5 قواعد غير شائعة لحماية قلبك من النوبات

أرشيفية لتضرر جزء من غلاف المحطة في فبراير الماضي

عربي ودولي انقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لـ"تشيرنوبل" بعد هجوم روسي

ل

فلسطين إعلام إسرائيلي: سيتم ترحيل النشطاء على متن أسطول الصمود

ل

فلسطين مصادر إسرائيلية: السيطرة على الأسطول ستتواصل حتى الخميس

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأردني

أخبار محلية السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأردني

73 شهيدا منذ فجر اليوم إثر تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة

فلسطين 73 شهيدا منذ فجر اليوم إثر تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة

إطلاق برنامج تعزيز المرونة الرقمية للقيادات النسائية في الأردن

أخبار محلية إطلاق برنامج تعزيز المرونة الرقمية للقيادات النسائية في الأردن

ا

أخبار محلية وزير الشباب: بطولة "عمان عاصمة الشباب العربي 2025" تدعم التنافس وتنمّي المهارات



 
 





الأكثر مشاهدة