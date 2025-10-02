الخميس 2025-10-02 01:08 ص
 

مصر.. تعطيل مؤقت للاتصالات في القاهرة

ل
أرشيفية
 
الخميس، 02-10-2025 12:48 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر تأثر بعض خدمات الاتصالات بمحيط القاهرة الكبرى بسبب أعمال تطوير المتحف المصري الكبير اليوم الخميس.

وأوضح الجهاز، في بيان مساء أمس الأربعاء، أنه تعطل الخدمة سيكون مؤقتا لمدة 3 ساعات فجر الخميس، بسبب "أعمال التطوير الجارية بمحيط المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات، والتي تستلزم نقل مسارات بعض كوابل الألياف الضوئية الخاصة بشبكة التراسل الرئيسية التابعة للشركة المصرية للاتصالات، والمستخدمة في ربط شبكتها إضافة إلى شبكات المحمول (فودافون، أورنج، إي آند، وي)".

وأضاف أنه سيجري نقل هذه المسارات في تمام الساعة الثالثة صباحا من يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، على أن تستمر لمدة ثلاث ساعات.

اضافة اعلان


وذكرت أنه "من المتوقع أن يترتب على هذه الأعمال تأثر بعض خدمات الاتصالات، سواء خدمات الهاتف المحمول أو الإنترنت المنزلي، في عدد من مناطق محيط القاهرة الكبرى، وذلك خلال الفترة من الساعة الثالثة صباحا وحتى الساعة السادسة صباحا".


وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يتابع على مدار الساعة مع فرق الصيانة بالشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول لضمان سرعة الانتهاء من أعمال النقل وعودة الخدمات في أقرب وقت ممكن، مقدما اعتذاره لمستخدمي خدمات الاتصالات عن أي إزعاج قد يطرأ خلال فترة الأعمال.


وتستعد مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير قرب أهرامات الجيزة في 1 نوفمبر المقبل، في حفل يمتد لعدة أيام ومن المنتظر أن يحضره شخيصات دولية رفيعة.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة اختراق علمي مثير للجدل.. قراءة أفكار الفئران من خلال وجوهها!

وفاة أيقونة العلم والبيئة جين غودال عن عمر 91 عاماً

منوعات وفاة أيقونة العلم والبيئة جين غودال عن عمر 91 عاماً

ل

عربي ودولي مصر.. تعطيل مؤقت للاتصالات في القاهرة

الاحتلال يستولي على 35 دونماً من أراضي الفلسطينيين غرب رام الله

فلسطين الاحتلال يستولي على 35 دونماً من أراضي الفلسطينيين غرب رام الله

ل

فلسطين البحرية الإسرائيلية تصدم عمدا إحدى سفن الأسطول

"حماس" تعلق على اعتراض الاحتلال لأسطول الصمود

فلسطين "حماس" تعلق على اعتراض الاحتلال لأسطول الصمود

ل

عربي ودولي روسيا: شطبنا 23 مليار دولار ديونا على دول إفريقيا

أنشطة وبرامج تنموية في عدد من المحافظات

أخبار محلية أنشطة وبرامج تنموية في عدد من المحافظات



 
 





الأكثر مشاهدة