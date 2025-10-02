مصر.. تعطيل مؤقت للاتصالات في القاهرة

الوكيل الإخباري- أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر تأثر بعض خدمات الاتصالات بمحيط القاهرة الكبرى بسبب أعمال تطوير المتحف المصري الكبير اليوم الخميس.



وأوضح الجهاز، في بيان مساء أمس الأربعاء، أنه تعطل الخدمة سيكون مؤقتا لمدة 3 ساعات فجر الخميس، بسبب "أعمال التطوير الجارية بمحيط المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات، والتي تستلزم نقل مسارات بعض كوابل الألياف الضوئية الخاصة بشبكة التراسل الرئيسية التابعة للشركة المصرية للاتصالات، والمستخدمة في ربط شبكتها إضافة إلى شبكات المحمول (فودافون، أورنج، إي آند، وي)".



وأضاف أنه سيجري نقل هذه المسارات في تمام الساعة الثالثة صباحا من يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، على أن تستمر لمدة ثلاث ساعات.

وذكرت أنه "من المتوقع أن يترتب على هذه الأعمال تأثر بعض خدمات الاتصالات، سواء خدمات الهاتف المحمول أو الإنترنت المنزلي، في عدد من مناطق محيط القاهرة الكبرى، وذلك خلال الفترة من الساعة الثالثة صباحا وحتى الساعة السادسة صباحا".



وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يتابع على مدار الساعة مع فرق الصيانة بالشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول لضمان سرعة الانتهاء من أعمال النقل وعودة الخدمات في أقرب وقت ممكن، مقدما اعتذاره لمستخدمي خدمات الاتصالات عن أي إزعاج قد يطرأ خلال فترة الأعمال.



وتستعد مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير قرب أهرامات الجيزة في 1 نوفمبر المقبل، في حفل يمتد لعدة أيام ومن المنتظر أن يحضره شخيصات دولية رفيعة.