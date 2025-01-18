السماح لمتهمين باقتحام الكونغرس بحضور احتفالات تنصيب ترامب

الوكيل الإخباري- سمح قضاة أمريكيون لعدد من أنصار الرئيس المنتخب دونالد ترامب ممن شاركوا في اقتحام الكونغرس عام 2020 بالوصول إلى واشنطن وحضور احتفالات تنصيب ترامب.



وطلب 20 شخصا، متهمين أو مدانين بالانضمام إلى الهجوم على مبنى الكابيتول، من القضاة الفيدراليين الإذن بحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب ترامب بعد غد الاثنين في واشنطن.

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وفي معظم الحالات، قال ممثلو الإدعاء بوزارة العدل إن المتهمين في أعمال الشغب في الكابيتول، لا ينبغي السماح لهم بالعودة إلى مكان ارتكابهم جرائمهم أثناء خضوعهم لإشراف المحكمة.



وكتب أحد ممثلي الإدعاء في معارضته طلب زوجين من نيويورك السماح لهما بالعودة إلى واشنطن: "ما حدث في الماضي ليس سوى مقدمة، ويمكن أن يجد المتهمون أنفسهم، بسهولة في موقف آخر، ينخرطون فيه في أعمال عنف جماعية".



وتتجه الأنظار إلى حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري، الذي سيقام في العاصمة واشنطن والذي دعي إليه أكثر من 50 ضيفا، بمن فيهم رؤساء أجانب، على عكس العرف المتبع بدعوة السفراء وغيرهم من الدبلوماسيين رفيعي المستوى فقط.

RT