السودان .. مقتل 15 شخصا على الأقل جراء غارة بمسيرة على سوق في الفاشر

وأبلغ عامل إغاثة من غرف الاستجابة للطوارئ وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الأربعاء، نقلا عن أطباء وأعضاء آخرين في الغرف في موقع الحادث، بأن الغارة بالمسيرة أسفرت أيضا عن إصابة 12 شخصا.
وتحدث العامل شريطة عدم الكشف عن هويته خشية من انتقام قوات الدعم السريع، قائلا إن الهجوم وقع مساء أمس الأول الاثنين، بينما ذكرت لجان المقاومة في الفاشر، وهي شبكة من السكان المحليين، بمن فيهم نشطاء، يتابعون القتال والانتهاكات المرتبطة بالحرب، في بيان على منصة "فيسبوك" أن الهجوم وقع صباح أمس الثلاثاء.
ولم تتمكن وكالة (أ. ب) من التحقق من مصادر مستقلة من توقيت وقوع الغارة.
ووصفت لجان المقاومة في الفاشر الحادث بأنه "هجوم وحشي يأتي ضمن سلسلة لا حصر لها من المجازر المتكررة" التي تنفذها قوات الدعم السريع يوميا، "لتركيع المدينة وكسر إرادة سكانها".
وجاءت الغارة بعد أيام قليلة من تقارير عن قيام قوات الدعم السريع بقصف مسجد في المدينة، مما أسفر عن مقتل 70 شخصا على الأقل، بينهم 11 طفلا وثلاثة أطباء.
روسيا اليوم
