الأحد 2025-08-24 09:27 م
 

المستشار الألماني يحذر من أسابيع وشهور حاسمة

أرشيفية
 
الأحد، 24-08-2025 08:46 م

الوكيل الإخباري- أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن اعتقاده بأن ائتلافه الحاكم مقبل على أسابيع وشهور حاسمة.

وقال ميرتس خلال فعالية الأبواب المفتوحة لمقرات الحكومة الألمانية في برلين اليوم الأحد، إنه سيتعين على الحكومة الاتحادية في الخريف أن تركز بشكل أكبر على القضايا المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف المستشار الألماني أن "جمهورية ألمانيا الاتحادية ليست في المكان الذي أود أن تكون فيه. علينا أن نصبح أفضل"، مشيرا إلى أن الائتلاف سيتعين عليه القيام بالكثير من العمل في هذه الملفات، كما أضاف أنه "سيكون ذلك عملا شاقا بالنسبة لنا في الخريف".

RT

 
 
