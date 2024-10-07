 
الإثنين 2024-10-07 04:40 م
 

اليورانيوم المنضب .. هل استخدمت إسرائيل سلاحاً فتاكاً في لبنان؟

غارات عنيفة على لبنان
غارات عنيفة على لبنان
الإثنين، 07-10-2024 03:31 م
الوكيل الإخباري- تتزايد في لبنان مخاوف من استخدام إسرائيل قذائف تحتوي على اليورانيوم المنضّب المحرم دوليا، لما لها من تداعيات صحية وبيئية خطيرة، خصوصا خلال استهداف منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت المكتظة بالسكان.اضافة اعلان


والأحد، قالت نقابة الكيميائيين في لبنان عبر بيان، إن حجم الدمار واختراق المباني والأرض لعشرات الأمتار (في عمليات الاغتيال) يؤكد أن إسرائيل استخدمت قنابل تحتوي على اليورانيوم المنضّب Depleted Uranium الذي يتمتَّع بقوة اختراق هائلة.

وأبرز ما تسببت به هذه القنابل المضادة للتحصينات هو اغتيال الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله في 27 سبتمبر/ أيلول المنصرم، إضافة إلى حديث منذ الجمعة عن اغتيال المرشح الأبرز لخلافته هاشم صفي الدين، الذي أُعلن عن انقطاع الاتصال به منذ غارة إسرائيلية استهدفته في الضاحية الجنوبية.

وقالت النائبة في البرلمان اللبناني المتخصصة بدراسة نوعية الهواء، البروفيسور نجاة صليبا،  إن “اليورانيوم المنضب هو من رواسب تخصيب اليورانيوم، وليس المادة النووية الأولى”.

وأضافت أن “اليورانيوم المنضب هو الذي يُستخرج من رواسب تخصيب اليورانيوم، وعادة يكون شعاعه أقل حدة بمقدار النصف، ويُطلق على المادة المشعة التي تنبعث منه مصطلح ألفا”.

وكالات
 
gnews

أحدث الأخبار

عام على جرائم الإبادة الجماعية المستمرة والتطهير العرقي

أخبار محلية حزب الاتحاد يطالب بالمحاسبة لمن اقترف جرائم الحرب

تعبيرية

أخبار محلية ارتفاع سحوبات محطات المحروقات 1.7 % العام الماضي

جانب من اللقاء

أخبار محلية الشواربة يلتقي رئيس و أعضاء هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الأردنية

من المصدر

أخبار محلية الأميرة بسمة: الإعلام المسؤول يكشف حقيقة ما يجري في فلسطين

من المصدر

اقتصاد محلي اتفاقية لتنفيذ التحول الرقمي في وزارة الصحة بـ100 مليون دولار

تعبيرية

طب وصحة القهوة على الريق.. هل تسبب السكري؟

أرشيفية

أخبار محلية بواقع 3577 شاحنة.. الأردن سير 106 قوافل مساعدات إلى غزة

آل الملاجي خلال وليمة العشاء

مناسبات وليمة عشاء بمناسبة حفل زفاف الدكتور رعد أحمد الملاجي



 


الأكثر مشاهدة