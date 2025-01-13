بايدن يتحدث مع أقارب أميركيين تحتجزهم طالبان مؤكدًا التزامه بإعادتهم

وجاءت المكالمة الهاتفية مع عائلات الأميركيين رايان كوربيت، وجورج غليزمان، ومحمود حبيبي، في الأيام الأخيرة من إدارة بايدن، في الوقت الذي يحاول فيه مسؤولون التفاوض على صفقة قد تؤدي إلى إعادتهم مقابل الأفغاني محمد رحيم، أحد المعتقلين المتبقين في سجن غوانتانامو.
وكان كوربيت، الذي كان يعيش في أفغانستان مع عائلته، اختُطف في أغسطس/آب 2022، وذلك بعد عام من سيطرة طالبان على كابل، وسط انسحاب فوضوي للقوات الأميركية وانهيار الحكومة المدعومة من واشنطن عام 2021.
وتم احتجاز غليزمان، وهو ميكانيكي طائرات من أتلانتا، من قبل أجهزة الاستخبارات التابعة لطالبان في ديسمبر/كانون الأول 2022 أثناء سفره عبر البلاد.
في حين يقول مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) إنه تم اختطاف حبيبي، وهو رجل أعمال أميركي من أصل أفغاني كان يعمل مقاولًا لشركة اتصالات في كابل، عام 2022 إلى جانب سائقه و29 موظفًا آخرين في الشركة، لكن تم إطلاق سراحهم جميعًا باستثناء حبيبي وشخص آخر.
ويعتقد المسؤولون أن طالبان لا تزال تحتجز كلا من غليزمان وحبيبي، رغم أن طالبان رفضت تأكيد احتجاز حبيبي، مما يزيد من تعقيد المحادثات مع الحكومة الأميركية.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
عون يجري استشارات نيابية لتسمية رئيس الحكومة في لبنان
-
1500 سائح روسي زاروا كوريا الشمالية في 2024
-
محادثات نووية جديدة بين طهران ودول أوروبية قبيل تنصيب ترامب
-
شقيقة زوجة ماهر الأسد تكشف تفاصيل مثيرة
-
7 آلاف مسيرة أوكرانية استهدفت أراضي روسيا خارج منطقة العملية الخاصة في 2024
-
زلزال بالقرب من سواحل القرم
-
حرائق كاليفورنيا تتوسع وحصيلة القتلى ترتفع إلى 24
-
بايدن يلقي خطاب الوداع في وزارة الخارجية الأمريكية