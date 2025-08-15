الجمعة 2025-08-15 05:02 م
 

بريطانيا: قمة ترامب وبوتين قد تكون "الخطوة الأولى" نحو السلام في أوكرانيا

ا
أرشيفية
 
الجمعة، 15-08-2025 02:11 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يشكل "الخطوة الأولى" نحو إحلال السلام بين الجانبين.

اضافة اعلان


ونقلت هيئة "بي بي سي" عن هيلي قوله، إن المملكة المتحدة مستعدة "لنشر قوات على الأرض" في أوكرانيا لدعم أي اتفاق لوقف إطلاق النار إذا تم التوصل إليه، مشدداً في الوقت نفسه على استعداد الحكومة لـ"تشديد العقوبات الاقتصادية وزيادة الضغط على بوتين إذا تبين في اجتماع ألاسكا أنه غير جاد".


وأكد الوزير البريطاني أن "بريطانيا تقف إلى جانب أوكرانيا في ميدان المعركة وعلى طاولة المفاوضات، والاستعداد كما نفعل الآن، عبر قيادة 30 دولة أخرى في التخطيط العسكري لوقف إطلاق النار وضمان سلام مستقر، من خلال ما نطلق عليه اسم ائتلاف الراغبين".

 

بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الحرائق تجددت في ريف حماة والساحل السوري في ظل مناخ جاف واشتداد الرياح

عربي ودولي تجدد الحرائق بريف حماة و 25 فريقاً يشاركون في الإطفاء بالساحل السوري

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي: أوكرانيا "تعتمد" على ترامب لإقناع روسيا لإنهاء الحرب

ارتفاع عجز الموازنة خلال النصف الأول ليصل إلى 1.078 مليار دينار

اقتصاد محلي ارتفاع عجز الموازنة خلال النصف الأول ليصل إلى 1.078 مليار دينار

ت

عربي ودولي روسيا: 5 قتلى وأكثر من 100 مصاب بحريق هائل في مؤسسة صناعية

غه

فلسطين 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ن

أخبار محلية تكية أم علي ترسل أولى شحنات لحوم الأضاحي إلى قطاع غزة منذ 6 أشهر

ل

أخبار محلية السفارة الهندية بعمان تحتفل بالذكرى الـ79 لاستقلال بلادها

اا

أخبار محلية انطلاق فعاليات مهرجان صيف تلفريك عجلون 2025



 
 





الأكثر مشاهدة