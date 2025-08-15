بريطانيا: قمة ترامب وبوتين قد تكون "الخطوة الأولى" نحو السلام في أوكرانيا

ونقلت هيئة "بي بي سي" عن هيلي قوله، إن المملكة المتحدة مستعدة "لنشر قوات على الأرض" في أوكرانيا لدعم أي اتفاق لوقف إطلاق النار إذا تم التوصل إليه، مشدداً في الوقت نفسه على استعداد الحكومة لـ"تشديد العقوبات الاقتصادية وزيادة الضغط على بوتين إذا تبين في اجتماع ألاسكا أنه غير جاد".
وأكد الوزير البريطاني أن "بريطانيا تقف إلى جانب أوكرانيا في ميدان المعركة وعلى طاولة المفاوضات، والاستعداد كما نفعل الآن، عبر قيادة 30 دولة أخرى في التخطيط العسكري لوقف إطلاق النار وضمان سلام مستقر، من خلال ما نطلق عليه اسم ائتلاف الراغبين".
-
أخبار متعلقة
-
تجدد الحرائق بريف حماة و 25 فريقاً يشاركون في الإطفاء بالساحل السوري
-
زيلينسكي: أوكرانيا "تعتمد" على ترامب لإقناع روسيا لإنهاء الحرب
-
روسيا: 5 قتلى وأكثر من 100 مصاب بحريق هائل في مؤسسة صناعية
-
روسيا تجري محادثات لبناء محطات طاقة نووية في إيران
-
حزب الله: لن نسلم السلاح.. إما أن نعيش معا أو على الدنيا السلام
-
الدفاع الروسية: إسقاط 53 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
-
قمة مرتقبة بين ترامب وبوتين الجمعة وسط شكوك حول إنهاء الحرب على أوكرانيا
-
حرائق الساحل السوري تلتهم مساحات حراجية واسعة في اللاذقية