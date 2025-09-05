الجمعة 2025-09-05 02:12 م
 

بوتين: أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفا للجيش الروسي

الجمعة، 05-09-2025 02:02 م

الوكيل الإخباري- حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة من أن أي قوات غربية تنتشر في أوكرانيا ستكون هدفا "مشروعا" للجيش الروسي، غداة اجتماع لحلفاء كييف الأوروبيين خصص لبحث الضمانات الأمنية في حال التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي "إذا انتشرت قوات أيا كانت هناك، وخصوصا الآن فيما تجري معارك، سننطلق من مبدأ أنها ستكون أهدافا مشروعة" للجيش الروسي.

 

وكالات

 
 
