ترامب: علينا إنهاء الحرب في القطاع والتفاوض على السلام

أرشيفية
 
الوكيل الإخباري- توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المهاجرين غير الشرعيين،  فـ"كل من يدخل الولايات المتحدة بشكل غير مشروع سيتم إبعاده وربما سيحدث له ما هو أسوأ".

وفي الشأن الخارجي جدد ترامب قوله بأنه أنهى 7 حروب بعضها دام نحو 30 عاما، مشددا على أن ما يهمه هو إنقاذ الأرواح وليس الحصول على الجوائز.

 

وقال إنه علينا أن ننهي الحرب في غزة وأن نتفاوض على السلام وإعادة الرهائن فورا.


وأضاف أنه "لا رئيس عالميا أنجز ما تمكنت من إنجازه في وقف الحروب".


في شأن متصل هاجم الرئيس الأميركي منظمة الأمم المتحدة، لإنها "لم  تقف إلى جانبنا في مسعانا لوقف الحروب"


وأضاف "لم نحصل على أي شيء من الأمم المتحدة" ، واعتبر أنها تمتلك إمكانات هائلة ولكنها ليست قريبة من تحقيق هذه الإمكانات


ووفق الرئيس الأميركي فإن "عملية بناء مقر الأمم المتحدة شابها فساد".


وقال إن أكبر "خطر يهدد وجودنا هو الأسلحة المدمرة التي نمتلك عددا منها".


وجدد اتهامه لإيران بأنها "أول راع للإرهاب بالعالم ولا يجوز أن تمتلك أسلحة نووية".

 
 
أ

ل

ب

ل

F

