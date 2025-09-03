الأربعاء 2025-09-03 08:15 ص
 

ترامب يطلب من شي جين بينغ إرسال تحياته إلى بوتين وكيم جونج أون

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الأربعاء، 03-09-2025 06:22 ص

الوكيل الإخباري- طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من نظيره الصيني شي جين بينغ أن ينقل تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.اضافة اعلان


جاء حديث ترامب تعليقًا على الاحتفالات العسكرية في بكين، بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الصين في حرب مقاومة العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية.

وكتب ترامب في منصة Truth Social: "أتمنى للرئيس شي (جين بينغ) وللشعب الصيني الرائع احتفالًا رائعًا لا يُنسى. من فضلكم، انقلوا أحرّ تحياتي لفلاديمير بوتين وكيم جونغ أون، بينما أنتم تُجهّزون مؤامرة ضد الولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف ترامب: "السؤال الكبير الذي يجب الإجابة عنه هو ما إذا كان الرئيس الصيني شي (جين بينغ) سيذكر تلك المساعدة الهائلة و(الدماء) التي قدّمتها الولايات المتحدة للصين، لمساعدتها في الدفاع عن حريتها ضد الغزاة الأجانب غير الودودين. لقد ضحّى الكثير من الأميركيين بحياتهم في كفاح الصين من أجل النصر والمجد. وآمل أن يتم تكريمهم بحق، وأن يُتذكروا لشجاعتهم وتضحياتهم".

 
 
