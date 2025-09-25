الخميس 2025-09-25 07:15 م
 

ترامب يكشف تطورات التوصل إلى هدنة في القطاع

ب
أرشيفية
 
الخميس، 25-09-2025 07:08 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه عقد اجتماعًا "رائعًا" مع عدد من قادة المنطقة بشأن الأوضاع في غزة، واصفًا اللقاء بأنه "ممتاز".

وأضاف ترامب، الخميس "قريبون من صفقة"، مشيرا إلى أن أحد أهدافه الرئيسية يتمثل في "استعادة المحتجزين" لدى حماس.


وتابع ترامب، "تم اتخاذ العديد من القرارات خلال اجتماعي مع قادة عظماء في الشرق الأوسط بشأن غزة".


جاء ذلك خلال تصريحات لترامب عقب استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض، حيث أشار إلى أن مباحثاتهما ستتطرق إلى ملف صفقة طائرات إف-16 بين واشنطن وأنقرة.


وفي سياق متصل، دعا ترامب الرئيس التركي إلى وقف شراء النفط الروسي، في ظل المساعي الأميركية للحدّ من تدفق العائدات النفطية على موسكو.

 
 
