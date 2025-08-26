ترامب يهدد بفرض المزيد من الرسوم على الدول التي تفرض ضرائب رقمية

10:35 ص

الوكيل الإخباري- هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الدول التي تفرض ضرائب رقمية، بفرض "رسوم جمركية إضافية" على سلعها ما لم تُلغِ تلك الدول مثل هذه القوانين.





وقالت مصادر في وقت سابق إن إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات على مسؤولي الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء المسؤولين عن تنفيذ قانون الخدمات الرقمية في التكتل.



وتفرض عدد من الدول، وخاصة في أوروبا، ضرائب على عائدات مبيعات مقدّمي الخدمات الرقمية، بما في ذلك غوغل التابعة لشركة "ألفابت"، وفيسبوك التابعة لـ"ميتا"، فضلًا عن آبل وأمازون. وتمثل هذه المسألة مصدر إزعاج للعديد من الإدارات الأميركية منذ فترة طويلة.



وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي:

"أُحذّر جميع الدول التي توجد بها ضرائب أو تشريعات أو قواعد أو لوائح رقمية، من أنه إذا لم يتم إلغاء هذه الإجراءات التمييزية، فسأفرض، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة، رسومًا جمركية إضافية كبيرة على صادرات تلك الدولة إلى الولايات المتحدة، وسأضع قيودًا على تصدير تقنياتنا ورقائقنا."