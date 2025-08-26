الثلاثاء 2025-08-26 12:10 م
 

ترامب يهدد بفرض المزيد من الرسوم على الدول التي تفرض ضرائب رقمية

الرئيس الأميركي، دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 26-08-2025 10:35 ص
الوكيل الإخباري-   هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الدول التي تفرض ضرائب رقمية، بفرض "رسوم جمركية إضافية" على سلعها ما لم تُلغِ تلك الدول مثل هذه القوانين.اضافة اعلان


وقالت مصادر في وقت سابق إن إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات على مسؤولي الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء المسؤولين عن تنفيذ قانون الخدمات الرقمية في التكتل.

وتفرض عدد من الدول، وخاصة في أوروبا، ضرائب على عائدات مبيعات مقدّمي الخدمات الرقمية، بما في ذلك غوغل التابعة لشركة "ألفابت"، وفيسبوك التابعة لـ"ميتا"، فضلًا عن آبل وأمازون. وتمثل هذه المسألة مصدر إزعاج للعديد من الإدارات الأميركية منذ فترة طويلة.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي:
"أُحذّر جميع الدول التي توجد بها ضرائب أو تشريعات أو قواعد أو لوائح رقمية، من أنه إذا لم يتم إلغاء هذه الإجراءات التمييزية، فسأفرض، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة، رسومًا جمركية إضافية كبيرة على صادرات تلك الدولة إلى الولايات المتحدة، وسأضع قيودًا على تصدير تقنياتنا ورقائقنا."
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الامريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي

عربي ودولي ترامب للرئيس الكوري الجنوبي: "هذا قلمك.. هل ستأخذه معك؟"

مادبا

أخبار محلية إقرار موازنة محافظة مادبا للعام المقبل

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح لدراسة الماجستير والدكتوراه في التشيك

وصول جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مركز المؤتمرات في سمرقند

أخبار محلية الملك يصل إلى مركز المؤتمرات في مدينة سمرقند والرئيس الأوزبكي في مقدمة مستقبليه

عغغ

فن ومشاهير أصالة ستعود مُجددا إلى بيروت.. ما السبب؟

الطاقة: ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض الديزل والكاز عالميا

اقتصاد محلي الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين عالميا

قطاع غزة

فلسطين قطر تقدم مقترحات جديدة لـ “صفقة غزة”

مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)

فلسطين وزارة التربية الفلسطينية: 18.489 طالبا استشهدوا منذ بداية العدوان على غزة والضفة



 
 





الأكثر مشاهدة