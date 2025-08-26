روبيو يبحث مع نظرائه الأوروبيين الحرب في أوكرانيا

05:24 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو بحث مع نظرائه الأوروبيين الاثنين الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. اضافة اعلان





وذكر متحدث باسم الوزارة في بيان أن روبيو أجرى محادثات مع نظيريه البريطاني ديفيد لامي والأوكراني أندري سيبيها ووزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس وآخرين.