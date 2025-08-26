الثلاثاء 2025-08-26 05:55 ص
 

روبيو يبحث مع نظرائه الأوروبيين الحرب في أوكرانيا

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
الثلاثاء، 26-08-2025 05:24 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو بحث مع نظرائه الأوروبيين الاثنين الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.اضافة اعلان


وذكر متحدث باسم الوزارة في بيان أن روبيو أجرى محادثات مع نظيريه البريطاني ديفيد لامي والأوكراني أندري سيبيها ووزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس وآخرين.
 
 
