الأحد 2025-09-28 11:07 م
 

رئيس وزراء الكيان يفاجئ الرئيس بزشكيان بإعلان صادم

رئيس وزراء الكيان يفاجئ الرئيس بزشكيان بإعلان صادم
رئيس وزراء الكيان يفاجئ الرئيس بزشكيان بإعلان صادم
 
الأحد، 28-09-2025 09:36 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعرف مكان مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وتتشارك معلومات حول ذلك مع الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وأضاف نتنياهو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية: "قبل وبعد أن قررت الولايات المتحدة الانضمام إلينا، أخذنا في الاعتبار أننا لن نحصل على هذه الـ450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب. كنا نعلم ذلك. ما كنا نستهدفه هو القدرة على إنتاج المزيد من هذا اليورانيوم المخصب، وكذلك محاولة تحويله إلى أسلحة".

وتابع: "نحن بالتأكيد نعرف مكانه. لدينا فكرة جيدة عن مكانه ونتشارك هذه المعلومات مع الولايات المتحدة".

وقبل الضربات الأميريكة على 3 منشآت نووية في إيران، أكدت مصار إيرانية أنه تم نقل معظم اليورانيوم عالي التخصيب من منشأة فوردو لموقع غير معلن.

وفي يونيو الماضي، نفذت الولايات المتحدة ضربة عسكرية خاطفة ودقيقة ضد منشآت نووية ومواقع استراتيجية داخل إيران، من بينها منشأة فوردو النووية.

والسبت، رفض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العرض الذي قدمته الولايات المتحدة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، القاضي بتخلي طهران عن برنامج تخصيب اليورانيوم بالكامل مقابل تعليق العقوبات لمدة 3 أشهر فقط.

وقال بزشكيان قبيل مغادرته نيويورك عائدا إلى طهران: "الولايات المتحدة تريد منا أن نسلم كل تخصيب اليورانيوم لهم مقابل 3 أشهر من رفع العقوبات. هذا غير مقبول على الإطلاق".

والأحد، أعادت الأمم المتحدة،  فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي من خلال الآلية المعروفة باسم الزناد "سناب باك".

وستتسبب العقوبات مرة أخرى في تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، وتوقف صفقات الأسلحة مع طهران، وتعاقب أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، من بين تدابير أخرى.

وجاءت العقوبات من خلال الآلية المعروفة باسم "سناب باك"، والمضمنة في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مقتل جندي إسرائيلي من كتيبة المظليين متأثراً بجراحه شمال الضفة

فلسطين مقتل جندي إسرائيلي من كتيبة المظليين متأثراً بجراحه شمال الضفة

ل

طب وصحة الفوائد النفسية من العمل 4 أيام في الأسبوع

استعدادات مكثفة في الكيان تحسبًا لوصول أسطول الصمود

عربي ودولي استعدادات مكثفة في الكيان تحسبًا لوصول أسطول الصمود

نتنياهو: ندرس توفير خروج آمن لقادة حماس من غزة

عربي ودولي نتنياهو: ندرس توفير خروج آمن لقادة حماس من غزة

ل

فلسطين ترامب يكشف تطورات التوصل إلى هدنة في غزة

الاحتلال يستهدف مستشفى الحلو في مدينة غزة بقذائف مدفعية ويحاصره بالدبابات

فلسطين الاحتلال يستهدف مستشفى الحلو في مدينة غزة بقذائف مدفعية ويحاصره بالدبابات

ل

عربي ودولي "التحالف السوري الأمريكي" يطالب الكونغرس بإلغاء "قانون قيصر"

وزير خارجية سوريا: الحديث عن التطبيع مع إسرائيل "أمر صعب"

عربي ودولي وزير خارجية سوريا: الحديث عن التطبيع مع إسرائيل "أمر صعب"



 
 





الأكثر مشاهدة