روسيا ترفض مناقشة التدخل الأجنبي في أوكرانيا خلال مفاوضات السلام

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، رفضها مناقشة أيّ تدخل عسكري أجنبي في أوكرانيا خلال المفاوضات مع كييف للوصول إلى اتفاق سلام، واصفة الضمانات الأمنية التي تسعى كييف للحصول عليها بأنها تشكل خطرا على القارة الأوروبية.

