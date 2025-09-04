روسيا ترفض مناقشة التدخل الأجنبي في أوكرانيا خلال مفاوضات السلام

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "إن موسكو ترى أي تدخل أجنبي في أوكرانيا غير مقبول وترفض مناقشته خلال مفاوضات التوصل إلى اتفاق سلام، روسيا تؤكد أن المطالب الأوكرانية ليست ضمانات أمنية، بل تهديد للقارة".
-
أخبار متعلقة
-
الناتو: مستعدون لمضاعفة القدرات العسكرية لمواجهة التهديدات
-
البرتغال: ارتفاع حصيلة قتلى ترام لشبونة إلى 17 شخصا
-
سلطات كازاخستان تنفي صحة أنباء عن احتجاز وزير الخارجية
-
لبنان يدين الاعتداء الإسرائيلي على اليونيفيل
-
بوتين: إذا فشلت المفاوضات مع كييف سنحقق أهدافنا عسكريا
-
أكسيوس: وزير الخارجية الأمريكي يشارك بفعالية للمستوطنين في موقع حساس بالقدس الشرقية
-
انتصار لهارفارد.. القضاء الأمريكي يلغي قرار ترمب "الانتقامي" بقطع تمويل بـ2.6 مليار دولار
-
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا البت بصورة "معجلة" في مسألة الرسوم الجمركية