 
الأحد 2025-03-16 11:31 م
 




            

        








    

        

        

            زعيم الحوثيين يتوعد باستهداف سفن الشحن الأميركية في البحر الأحمر
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                متظاهر يحمل صورة لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في مسيرة بصنعاء
            
                

                    متظاهر يحمل صورة لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في مسيرة بصنعاء
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        11:22 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  توعد زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي الأحد، بأن تستهدف جماعته المدعومة من إيران سفن الشحن الأميركية في البحر الأحمر، غداة ضربات جوية أميركية استهدفتهم وأسفرت عن مقتل 31 شخصا وإصابة 100 آخرين.اضافة اعلان


ودعا عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة أنصاره إلى الخروج الإثنين، في مسيرات "مليونية" في صنعاء ومختلف المدن اليمنية، تنديدا بالضربات التي تعد الأولى في ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجاءت هذه الضربات في أعقاب تهديد الحوثيين باستئناف ضرباتهم ضد السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر بعد توقف بدأ في كانون الثاني مع التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الحوثي إنّ الولايات المتحدة "سيشملها قرار الحظر في الملاحة البحرية طالما استمرت في عدوانها"، مضيفا أن "قرارنا كان يخص العدو الإسرائيلي فقط والآن الأميركي سيشمله الحظر".

وأضاف "سنواجه التصعيد بالتصعيد وطالما استمر العدو الأميركي في عدوانه على بلدنا فبارجاته وحاملات طائراته وقطعه البحرية ستكون مستهدفة بالطائرات المسيرة وبالصواريخ وسيشمله قرار الحظر في الملاحة البحرية".

وتابع مهدّدا"إذا استمر العدوان الأميركي على بلدنا سننتقل إلى خيارات تصعيدية إضافية".
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                متظاهر يحمل صورة لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في مسيرة بصنعاء
                            
                    
                    

                        
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                            زعيم الحوثيين يتوعد باستهداف سفن الشحن الأميركية في البحر الأحمر
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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