سان مارينو تعلن اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية

والأحد الماضي أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال الاعتراف بدولة فلسطين، تلتها لوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو، ليرتفع بذلك عدد المعترفين إلى قرابة 159 من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.
