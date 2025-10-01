سفن الكيان تقترب من أسطول الصمود وسط إصرار المشاركين على مواصلة الإبحار نحو غزة

وأكد منظمو الأسطول أنهم ماضون في طريقهم نحو غزة وأن إبحارهم قانوني، معلنين حالة الطوارئ على متن السفن، ومتوقعين اعتراضهم خلال ساعة من قبل القوات الإسرائيلية.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن البحرية الإسرائيلية وجهت تحذيراً للسفينة "ألما"، وأبلغتها بأنها على وشك دخول منطقة الحصار البحري، غير أن قائد السفينة رفض التحذيرات وأكد أنه سيتجاهلها.
وأضافت أن السفن الحربية الإسرائيلية باتت على بعد مئات الأمتار فقط من سفن الأسطول، فيما عمدت سفن "أسطول الصمود" إلى الاقتراب من بعضها تحسباً لأي عملية اعتراض.
وذكرت المصادر أن الناشطين المشاركين على متن الأسطول شددوا على إصرارهم بمواصلة الإبحار باتجاه قطاع غزة رغم التهديدات الإسرائيلية.
-
أخبار متعلقة
-
نيجيريا: مقتل 26 شخصا إثر غرق مركب في نهر النيجر
-
هكذا نجا بشار الأسد من محاولة اغتيال بالسم في موسكو
-
إيران تعلن وضع خطة داخلية لمواجهة "آلية الزناد"
-
قائد في الحرس الثوري الإيراني يلمح لإمكانية زيادة مدى الصواريخ
-
مصر ترد على انتشار فيروس جديد في البلاد
-
ترمب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر تهديدا لأمن اميركا
-
إندونيسيا.. 91 طالبا تحت أنقاض مدرسة انهارت عليهم
-
الاتحاد الروسي يتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر تشرين الأول الحالي