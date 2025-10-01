سفن الكيان تقترب من أسطول الصمود وسط إصرار المشاركين على مواصلة الإبحار نحو غزة

08:55 م

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام بأن البحرية الإسرائيلية أبلغت القائمين على أسطول الصمود بأنها ستعتبر مواصلة الإبحار باتجاه قطاع غزة مخالفة، مؤكدة أنها ستقوم باعتقال المشاركين في حال عدم الاستجابة للتحذيرات. اضافة اعلان





وأكد منظمو الأسطول أنهم ماضون في طريقهم نحو غزة وأن إبحارهم قانوني، معلنين حالة الطوارئ على متن السفن، ومتوقعين اعتراضهم خلال ساعة من قبل القوات الإسرائيلية.



وأشارت وسائل الإعلام إلى أن البحرية الإسرائيلية وجهت تحذيراً للسفينة "ألما"، وأبلغتها بأنها على وشك دخول منطقة الحصار البحري، غير أن قائد السفينة رفض التحذيرات وأكد أنه سيتجاهلها.



وأضافت أن السفن الحربية الإسرائيلية باتت على بعد مئات الأمتار فقط من سفن الأسطول، فيما عمدت سفن "أسطول الصمود" إلى الاقتراب من بعضها تحسباً لأي عملية اعتراض.



وذكرت المصادر أن الناشطين المشاركين على متن الأسطول شددوا على إصرارهم بمواصلة الإبحار باتجاه قطاع غزة رغم التهديدات الإسرائيلية.