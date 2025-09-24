الأربعاء 2025-09-24 08:20 م
 

شاهد اللحظات الأولى لسقوط مسيرة يمنية في "إيلات" تسببت بإصابة 20 بينهم حالات خطيرة

شاهد اللحظات الأولى لسقوط مسيرة يمنية في "إيلات" تسببت بإصابة 20 بينهم حالات خطيرة
شاهد اللحظات الأولى لسقوط مسيرة يمنية في "إيلات" تسببت بإصابة 20 بينهم حالات خطيرة
 
الأربعاء، 24-09-2025 07:37 م
الوكيل الإخباري-   وثّقت مقاطع فيديو متداولة اللحظات الأولى لسقوط مسيّرة يمنية على فندق في مدينة إيلات جنوبي فلسطين المحتلة، ما أدى إلى إصابة 20 شخصًا، بينهم حالات وُصفت بالخطيرة.اضافة اعلان


وأظهر الفيديو حالة من الهلع والفوضى بين المستوطنين الذين هرعوا للنجاة بأنفسهم عند الانفجار، وسط تصاعد ألسنة اللهب والدخان.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية بيان مشترك: قادة دول عربية وإسلامية يؤكدون ضرورة إنهاء الحرب على غزة

الشرع يروي مأساة سوريا أمام الأمم المتحدة ويؤكد فرص السلام في المنطقة

عربي ودولي الشرع يروي مأساة سوريا أمام الأمم المتحدة ويؤكد فرص السلام في المنطقة

السيسي يوجه رسالة إلى ترامب بعد لقاء نيويورك حول القطاع

عربي ودولي السيسي يوجه رسالة إلى ترامب بعد لقاء نيويورك حول القطاع

قتيل وجريحان بإطلاق نار في مركز لشرطة الهجرة في أميركا

عربي ودولي قتيل وجريحان بإطلاق نار في مركز لشرطة الهجرة في أميركا

ل

أخبار محلية المساعد للإدارة والقوى البشرية يودع بعثة العمرة العسكرية الخاصة بالعائلات

شاهد اللحظات الأولى لسقوط مسيرة يمنية في "إيلات" تسببت بإصابة 20 بينهم حالات خطيرة

عربي ودولي شاهد اللحظات الأولى لسقوط مسيرة يمنية في "إيلات" تسببت بإصابة 20 بينهم حالات خطيرة

ا

أخبار محلية الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل الخميس

ل

أخبار محلية جلالة الملكة رانيا تحضر اجتماعاً أممياً رفيع المستوى لدعم أطفال فلسطين



 
 





الأكثر مشاهدة