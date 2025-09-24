شاهد اللحظات الأولى لسقوط مسيرة يمنية في "إيلات" تسببت بإصابة 20 بينهم حالات خطيرة

وأظهر الفيديو حالة من الهلع والفوضى بين المستوطنين الذين هرعوا للنجاة بأنفسهم عند الانفجار، وسط تصاعد ألسنة اللهب والدخان.
تسببت بإصابة 20 شخصاً .. لحظة انفجار المسيرة اليمنية في إيلات#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/21NrcLHfLd— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 24, 2025
-
أخبار متعلقة
-
الشرع يروي مأساة سوريا أمام الأمم المتحدة ويؤكد فرص السلام في المنطقة
-
السيسي يوجه رسالة إلى ترامب بعد لقاء نيويورك حول القطاع
-
قتيل وجريحان بإطلاق نار في مركز لشرطة الهجرة في أميركا
-
مصر .. عقوبة رادعة بحق طالب مزق قميص معلمه داخل المدرسة
-
إصابة 4 أشخاص جراء سقوط مسيّرة في إيلات وتصاعد الدخان في منطقة سياحية
-
الكرملين ردا على ترامب: الحرب في أوكرانيا تسير لصالح روسيا
-
وزير الخارجية الألماني: الإجراءات الإسرائيلية في غزة غير متناسبة
-
البيت الأبيض يدعو لفصل أي شخص تسبّب بتوقّف السلّم الكهربائي قبل إلقاء ترامب لخطابه